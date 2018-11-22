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Pussy Riot подали жалобу в ЕСПЧ на преследование за акцию на ЧМ-2018

22.11.2018

Петр Верзилов, Ника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Курачёва подали жалобу в ЕСПЧ на их преследование за политическую акцию на финале Чемпионата Мира по футболу.

Об этом сообщается в Telegram Апология протеста. Заявители утверждают, что привлечение их к административной ответственности за художественно-политическую акцию является вмешательством в их свободу выражения мнения и было произведено в нарушение Конвенции о правах человека, поскольку не было необходимым в демократическом обществе.

Акция на ЧМ-2018 была проведена 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. На 52-й минуте финального матча четверо членов Pussy Riot, одетые в униформу сотрудников полиции, выбежали по поле. Спустя одну минуту активистов задержали сотрудники контрольно-распорядительной службы стадиона, вывели с поля и передали полиции. Акция была направлена в защиту политзаключенных.

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