Pussy Riot подали жалобу в ЕСПЧ на преследование за акцию на ЧМ-2018

Об этом сообщается в Telegram Апология протеста. Заявители утверждают, что привлечение их к административной ответственности за художественно-политическую акцию является вмешательством в их свободу выражения мнения и было произведено в нарушение Конвенции о правах человека, поскольку не было необходимым в демократическом обществе.
Акция на ЧМ-2018 была проведена 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. На 52-й минуте финального матча четверо членов Pussy Riot, одетые в униформу сотрудников полиции, выбежали по поле. Спустя одну минуту активистов задержали сотрудники контрольно-распорядительной службы стадиона, вывели с поля и передали полиции. Акция была направлена в защиту политзаключенных.