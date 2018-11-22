В ЕР хотят бороться с политическим двуличием и перебежчиками

Дискуссия проходила в регионах в преддверии съезда партии, намеченного на 7–8 декабря. В рамках этого проекта единороссы обсуждали вопросы, касающиеся повышения эффективности работы партии и ее взаимодействия с населением, пишет РБК. На встрече были выдвинуты несколько предложений. В частности, идея разработать критерии оценки депутатской деятельности в период между выборами. Также было предложено ужесточить правила участия в праймериз и «воздерживаться от всякой деятельности и поступков, которые могут нанести ущерб авторитету партии». Для рядовых единороссов важно доверие к кандидатам, которые выдвигаются от партии, отсутствие политического двуличия и перебежничества, пояснил собеседник РБК.
Ранее о необходимости обновления партии заявлял Андрей Турчак, который занял пост секретаря генсовета «Единой России» осенью 2017 года.