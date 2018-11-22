«Газпром» определился с маршрутом поставки газа по «Турецкому потоку»

Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на опубликованные в октябре—ноябре материалы газотранспортных операторов этих стран в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей. Газета пишет, что газ в Болгарию и Сербию пойдет с 2020 года, в Венгрию с 2021 года, а в Словакию во второй половине 2022 года. Процедура предусмотрена законодательством ЕС и нужна для строительства новых газопроводов. Оператор предлагает участникам рынка купить будущие мощности, по завершении аукциона обязан построить их к указанному сроку, а покупатели — оплатить после через тариф на прокачку. Операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет. «Булгартрансгаз» в декабре собирается провести аукцион на будущие мощности газопроводов на входе в болгарскую систему из Турции и на выходе в Сербию. По словам источников «Ъ», «Газпром» собирается забронировать все предложенные мощности.
При этом компания, как и российское руководство, отказываются комментировать будущий маршрут «Турецкого потока». Собеседники «Ъ» отмечают, что в Кремле помнят печальный опыт отмены «Южного потока» и поэтому хотели оттянуть момент объявления реального маршрута для снижения риска внешнего давления на страны-транзитеры.
Ранее было объявлено, что «Газпром» завершил укладку морской части обеих ниток газопровода «Турецкий поток». На торжественной церемонии команду на сварку замыкающего стыка давали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.