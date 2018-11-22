«Ведомости» рассказали о дефектах двигателя лайнеров SSJ100

Из-за нехватки и длительных сроках поставки запчастей к двигателям лайнеров SSJ100 их средний налет составил всего 3,3 часа в стуки. Проблемы с двигателями SaM146, которые производятся совместным предприятием российской «ОДК-Сатурн» и французской Safran – Powerjet, возникают в так называемой горячей части двигателя, где сжигается топливо. Ее поставляет Safran, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В камерах сгорания или маслосборниках могут появляться трещины уже после 2000–4000 часов полета (т. е. уже на втором году эксплуатации самолета), а иногда и после 1000 часов полета. Двигатель необходимо отправлять на капитальный ремонт. Хотя производитель обещает, что до капремонта он должен работать 7500–8000 часов. Это конструктивный недостаток, говорит один из собеседников газеты.

Ремонт двигателя стоит $2–5 млн и длится два месяца. Так как это конструктивный недостаток, производитель ремонтирует двигатель за свой счет. Но за аренду подменного двигателя платит сама авиакомпания вдобавок к лизинговым платежам за аренду самолета.

Крупнейший эксплуатант SSJ100 — «Аэрофлот», у него их в парке 50. Топ-менеджеры компании не раз рассказывали, что в строю всегда в лучшем случае половина парка российских самолетов.