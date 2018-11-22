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На рэпера Хаски составили протоколы по трем статьям

22.11.2018

Полиция Краснодара после задержания рэпера Хаски составила на него три административных протокола. Максимальное наказание по каждому из правонарушений может составлять до 15 суток ареста.

Музыканта обвинили в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, а также в отказе пройти медицинское освидетельствование, сообщил «Интерфаксу» адвокат артиста Алексей Аванесян.

В среду вечером Хаски задержали в Краснодаре у входа в клуб, где должен был состояться концерт. В концертном зале «Арена Холл» концерт отмеили по требованию прокуратуры, которая направила руководству заведения предостережение о недопущении противоправных действий, содержащих признаки экстремизма. На другой площадке — в одном из ночных клубов — концерт также не удалось провести. Тогда Хаски вышел на улицу, запрыгнул на крышу автомобиля у входа в клуб и начал исполнять одну из своих песен. После этого полицейские его задержали. Поклонники музыканта снимали происходящее на смартфоны.

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