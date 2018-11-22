Умер начальник ГУ Генштаба РФ Игорь Коробов

В возрасте 62 лет умер начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Игорь Коробов.

В Минобороны России сообщили, что Коробов скончался 21 ноября после «тяжелой и продолжительной болезни», передает «Интерфакс».

Игорь Коробов окончил летное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища, Военно-дипломатическую академию Советской Армии, Военную академию Генштаба.

В военной разведке с 1985 года. Проходил военную службу на различных должностях, курировал вопросы стратегической разведки, в частности в его ведении находились все зарубежные резидентуры Главного управления. В 2016 году назначен начальником ГУ Генштаба — заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Коробов осуществлял общее руководство действиями российских военных разведчиков в ходе операции в Сирии. Был включен в санкционные списки США в связи с «действиями по подрыву демократии в США» и за вмешательства в американские выборы президента 2016 года.