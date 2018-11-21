Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цены на нефть.Политик написал об этом в своем Twitter.«Цены на нефть падают. Отлично! Это все равно, что большое сокращение налогов для Америки и мира. Наслаждайтесь! $54, а ведь только что было $82. Спасибо вам, Саудовская Аравия, но давайте еще ниже», — написал Трамп.Ранее президент США уже заявил, что Эр-Рияд проявил отзывчивость в ответ на просьбу удерживать цены на нефть на «разумном» уровне.Цена на нефть падает с начала октября. 20 ноября фьючерсы на нефть Brent упали на $4,26 (-6,4%), фьючерсы на нефть американской марки WTI подешевели на $3,77 (-6,6%). При завершении торгов Brent и WTI торговались на уровне $62,53 и 53,43 соответственно.