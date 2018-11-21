Черкесские общественники просят придерживаться принципа нацквот при назначении чиновников

Главы общественных организаций Джанибек Кужев («Абаза»), Абу-Юсуф Банов («Совет старейшин черкесского народа») и Рауф Дауров («Центр черкесской культуры») обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с ущемлением прав черкесов и абазин в Карачаево-Черкесии, где, по их данным, большинство руководящих должностей занимают карачаевцы.
Об этом сообщает «Кавказский узел». Общественники также потребовали сохранить пост главы управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесии за представителем своего этноса.
Также авторы письма отмечают, что на сегодняшний день из 48 федеральных органов исполнительной власти в Карачаево-Черкесии только одним из руководит черкес, а в органах исполнительной власти республики, руководителями которых являются карачаевцы, число работающих карачаевцев составляет до 85-90%.