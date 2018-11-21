Черкесские общественники просят придерживаться принципа нацквот при назначении чиновников

Главы общественных организаций Джанибек Кужев («Абаза»), Абу-Юсуф Банов («Совет старейшин черкесского народа») и Рауф Дауров («Центр черкесской культуры») обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с ущемлением прав черкесов и абазин в Карачаево-Черкесии, где, по их данным, большинство руководящих должностей занимают карачаевцы.

Об этом сообщает «Кавказский узел». Общественники также потребовали сохранить пост главы управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесии за представителем своего этноса.

«Тема постоянно возникающих межнациональных трений и несоблюдения национального паритета во властных структурах Карачаево-Черкесии вот уже без малого 20 лет остается актуальной для абазинского и черкесского народов, проживающих на территории республики. Мы считаем, что абазины и черкесы в КЧР лишены гарантированного процентного представительства в органах государственной власти. Многолетний кадровый перекос в пользу представителей карачаевской национальности является основным детонатором возможного межэтнического конфликта», — говорится в письме глав общественных организаций.

Также авторы письма отмечают, что на сегодняшний день из 48 федеральных органов исполнительной власти в Карачаево-Черкесии только одним из руководит черкес, а в органах исполнительной власти республики, руководителями которых являются карачаевцы, число работающих карачаевцев составляет до 85-90%.