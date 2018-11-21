Секретарь суда Эйвазов оправдан

Об этом сообщается в Telegram объединенной пресс-службы судов Петербурга. Защита Эйвазова после обвинительного приговора Калининского районного суда подала апелляцию, которую поддержал Городской суд.
18 июля Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего секретаря суда Александра Эйвазова к году и 10 месяцам колонии-поселения за отказ подписать протокол заседания. В один из своих рабочих дней Эйвазов присутствовал на рассмотрении дела депутата Тимофея Кунгурова, которого обвиняли в покушении на мошенничество. Эйвазов фиксировал прения по этому делу, сразу после чего он заболел и не успел подготовить протокол заседания и подписать его. Когда к нему пришли сотрудники суда и просили задним числом подписать протокол, он испугался и уехал в учебный отпуск в Сочи, а затем уволился с работы.
Секретарь был уверен, что судья на процессе действовала в нарушение закона и рассказал прессе информацию, компрометирующую работу Октябрьского районного суда. В результате Эйвазов сам подвергся уголовному преследованию за клевету.