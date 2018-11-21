Умерла журналист Зоя Ерошок

21 ноября ушла из жизни обозреватель и сооснователь «Новой газеты» Зоя Ерошок.Об этом, в частности, сообщила в Facebook журналист Ксения Ларина: «Ужасная весть. Умерла Зоя Ерошок, блестящий журналист и человек. 1 декабря Зое исполнилось бы 65 лет. Глубокие соболезнования всем близким, друзьям, коллегам!».
«Она помогла многим, спасла многих, хотя для того, чтобы войти в пантеон достойного человека, — хватило бы и одного. Зоя, одна из тех, кто основал «Новую газету», для того чтобы сделать ее жизненной необходимостью для той части наших людей, которые сохраняют идеалы простой, то есть правдивой жизни!», — говорится в сообщении «Новой газеты».
Зоя Ерошок окончила факультет журналистики МГУ. Проработала шесть лет в краевой молодежной газете «Комсомолец Кубани» и десять лет в «Комсомольской правде». В 1997 году удостоена премии Союза журналистов «Золотое перо России». Дважды — в 2001 и 2008 годах — получала премию имени Артема Боровика «Честь. Мужество. Мастерство», напоминает «Радио Свобода». Она преподавала журналистику в Международном университете, а также в Институте журналистики и литературного мастерства в Москве. Зоя Ерошок была в числе журналистов, которые в 1993 году начали выпускать «Новую ежедневную газету», позже переименованную в «Новую газету».