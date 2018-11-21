Запад приветствует избрание нового главы Интерпола, России остается согласиться

В Британии, Германии, Украине приветствуют избрание президентом Интерпола представителя Южной Кореи Ким Чон Яна, в Кремле сожалеют о проигрыше российского кандидата.

Британский министр иностранных дел Джереми Хант назвал избрание кандидата от Южной Кореи «отличной новостью».

«Поздравляю Ким Чон Яна с избранием на пост президента Интерпола. Это важная новость для международного верховенства права», — написал он в Twitter.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид также приветствовал победу Ким Чон Яна: «Его чистая победа была одержана, несмотря на все усилия России».

В Германии назвали выбор Ким Чон Яна хорошим. «Убеждены что Ким Чон Ян — хороший выбор, что он может руководить организацией ответственно и успешно. Ясный результат голосования демонстрирует, что большинство других членов также убеждены в этом», — заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в Facebook отреагировал на результат выборов: «Эта битва выиграна. Спасибо Вам всем. Слава Украине!».

В Москве с результатами выборов согласились с сожалением.

«Мне пока не известно о каких-то факторах, которые могли бы вести к обсуждению легитимности. В данном случае есть выборы и есть их результаты. Жаль, конечно, что не победил наш кандидат. Но, с другой стороны, если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное. Это очевидно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нового президента Интерпола выбрали сегодня. Конкуренцию Ким Чон Яну составлял генерал-майор МВД России Александр Прокопчук. Против Прокопчука выступили в США, Украине и Литве, а также правозащитники из России. Противники российского кандидата указывали на то, что Москва регулярно злоупотребляет Интерполом «с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов».

Прокопчук продолжит занимать пост вице-президента Интерпола.