К братьям Магомедовым подали иск на 17 млрд рублей

На владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и еще 14 физических и юридических лиц подали иск о взыскании 17,1 млрд руб.
Об этом пишет РАПСИ со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы. Иск подал временный управляющий ОАО «ГлобалЭлектроСервис», входящей в группу «Сумма», Михаил Андреев. Так как заявление было оформлено неправильно, оно было оставлено без движения до 17 декабря. По существу дело группы «Сумма» начнут рассматривать 28 января следующего года.