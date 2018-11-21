К братьям Магомедовым подали иск на 17 млрд рублей

На владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и еще 14 физических и юридических лиц подали иск о взыскании 17,1 млрд руб.

Об этом пишет РАПСИ со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы. Иск подал временный управляющий ОАО «ГлобалЭлектроСервис», входящей в группу «Сумма», Михаил Андреев. Так как заявление было оформлено неправильно, оно было оставлено без движения до 17 декабря. По существу дело группы «Сумма» начнут рассматривать 28 января следующего года.

Братьев Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества, растрате бюджетных средств и хищениях. С марта 2018 года они находятся под арестом. Сами предприниматели своей вины не признают. Ранее СМИ сообщали, что бизнесменов решили привлечь к ответственности в связи с уголовным делом их конкурента, сенатора Сулеймана Керимова, так как последнего якобы задержали во Франции с подачи Магомедовых.