В Новосибирске у родителей учеников вторых классов спрашивали о воспитании в детях патриотизма

Об этом пишет «КоммерсантЪ». Родителям предложили ответить на 12 вопросов, в том числе написать, считают ли они себя патриотами, с какого возраста считают необходимым знакомить ребенка с историей и символикой страны, что понимают под воспитанием гражданственности в школьном возрасте и какие методы такого воспитания используют в семье. Также родителей попросили рассказать о том, какие традиции, формирующие патриотические чувства ребенка, они культивируют. Заполнять анкету большая часть родителей отказалась. Они сообщили газете, чторуководство лицея предлагает ввести урок патриотического воспитания.
В департаменте образования мэрии Новосибирска «Ъ» сообщили, что не инициировали проведение социологического исследования по вопросам патриотического воспитания. В Министерстве просвещения РФ оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
«Ъ» отмечает, что в России это далеко не первый случай, когда школьникам преподают «патриотическое воспитание». Так, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщал, что в течение 2018/19 учебного года во всех образовательных учреждениях будет реализовано десять патриотических уроков, темы которых будут обсуждаться «с коллегами из федерального центра». В пресс-службе регионального министерства образования «Ъ» рассказали, что методические рекомендации по проведению десяти уроков патриотизма уже разработаны и разосланы в муниципалитеты.
В апреле 2018 года на «патриотическое воспитание» пожаловались родители петербургских школьников. За день до президентских выборов, по требованию прокуратуры старшеклассников некоторых школ тестировали на предмет знания законодательства о митингах. Тогда же анкеты с вопросами о «любви к Родине» и отношении к экстремизму попросили заполнить учеников одиннадцатых классов школы №376. В анонимной анкете им предлагали указать, считают ли они себя «патриотами России», ставят ли «интересы России выше своих собственных» и намерены ли отказаться от эмиграции.