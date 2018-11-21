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Судья Хахалева покинула пост главы коллегии Краснодарского краевого суда

21.11.2018

Судья Елена Хахалева по решению президиума покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. При этом она продолжит работу федеральным судьей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В сентябре Пленум Верховного суда России исключил Хахалеву из президиума краевого суда.

Судья Хахалева стала скандально известна после свадьбы ее дочери, которую оценили в $2 млн. Сама она утверждала, что торжество оплатил отец невесты, а некоторые из приглашенных артистов, среди которых Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков, выступали бесплатно. Также появлялась информация о том, что диплом Хахалевой о высшем образовании поддельный, но проверка опровергла эти сообщения.

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