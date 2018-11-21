«Гоголь-центр» создал афишу для судебного процесса по «делу Седьмой студии»

Театр «Гоголь-центр», чьим художественным руководителем является Кирилл Серебренников, обвиняемый по «делу Седьмой студии», создал афишу с расписанием судебных процессов. Театр разместил ее, в частности, в своем Instagram.

Дело рассматривается в Мещанском районном суде Москвы. Фигурантов обвиняют в мошенничестве при реализации театрального проекта «Платформа». По версии следствия, они обналичили и похитили более 133 млн руб, выделенных на проект министерством культуры. Подсудимые отрицают свою вину.