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«Гоголь-центр» создал афишу для судебного процесса по «делу Седьмой студии»

21.11.2018

Театр «Гоголь-центр», чьим художественным руководителем является Кирилл Серебренников, обвиняемый по «делу Седьмой студии», создал афишу с расписанием судебных процессов. Театр разместил ее, в частности, в своем Instagram.

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Дело рассматривается в Мещанском районном суде Москвы. Фигурантов обвиняют в мошенничестве при реализации театрального проекта «Платформа». По версии следствия, они обналичили и похитили более 133 млн руб, выделенных на проект министерством культуры. Подсудимые отрицают свою вину.

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