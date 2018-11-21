Росгвардия для разгона митингов будет использовать лазерные излучатели

Это выяснили «Открытые медиа» из документов госзакупок. Стоимость автомобилей — 65,2 млн руб. Излучатели установлены на «Газели», выкрашенные в мышино-серый цвет. Лазерный излучатель установки оказывает «акустическое давление» на расстоянии 10 метров в 135 дБ. «Открытые медиа» отмечают, что 135−145 дБ — шум, сопоставимый с тем, что возникает при взлете реактивного самолета и ракеты. Издание также пишет, что, судя по всему, Росгвардия станет одной из первых правоохранительных служб мира, получивших лазерное оружие.
Контракт на поставку техники Росгвардия заключила с ООО «АСБ Плюс». Эта компания, по данным базы «Контур. Фокус», принадлежит доктору технических наук и автору монографии «Методы и средства защиты важных государственных объектов от терроризма» Михаилу Анцелевичу.
С 2016 по 2018 годы Росгвардия приобрела 128 комплектов щитов системы «Шёпот» за 220,4 млн руб. Это система нелетального акустического воздействия на биологические объекты.