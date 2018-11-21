Castorama уходит из России

Ритейлер Kingfisher намерен уйти из России, где он управляет сетью магазинов Castorama. Также компания закроет свои структуры в Испании и Португалии.
«Мы придерживаемся нашего плана по строительству крепкого бизнеса на долгий срок. Поэтому мы приняли решение уйти из России, Испании и Португалии. Это позволит нам
сконцентрироваться на наших основных рынках, где мы можем достичь лидирующих позиций», — сказала директор компании Вероник Лори.
Castorama — одна из крупнейших в Европе сеть гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта. В России магазины сети находятся в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Перми, Ростове-на-Дону, Омске, Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде, Саратове, Екатеринбурге, Челябинске и Оренбурге.
«Мы придерживаемся нашего плана по строительству крепкого бизнеса на долгий срок. Поэтому мы приняли решение уйти из России, Испании и Португалии. Это позволит нам
сконцентрироваться на наших основных рынках, где мы можем достичь лидирующих позиций», — сказала директор компании Вероник Лори.
Castorama — одна из крупнейших в Европе сеть гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта. В России магазины сети находятся в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Перми, Ростове-на-Дону, Омске, Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде, Саратове, Екатеринбурге, Челябинске и Оренбурге.