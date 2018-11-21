Reuters сокращает сотрудников в России

Руководство информационного агентства Reuters объявило о сокращении сотрудников в российском подразделении.

По данным источников «Ведомостей», компания проводит оптимизацию по всему миру и, изучив спрос на новостные материалы, решила сократить сотрудников тех отраслей, новости которых не пользуются спросом у покупателей информации. В частности, Reuters решил, что новости про президента Владимира Путина в том формате, который применяет Reuters, не пользуются спросом у западных покупателей. Сокращают также переводчиков и часть технического персонала.

«В России мы продолжим производить новости на английском и на русском языках. Мы уверены, что изменения, которые мы сейчас производим, сохранят наши сильные позиции в двуязычных новостях, позволят повысить нашу эффективность, расширить число услуг и производить более качественную журналистику — эксклюзивы, исследования и инсайды, которые так ценятся нашими клиентами», — сказал представитель Thomson Reuters. Reuters — одно из старейших информационных агентств в мире, оно поставляет информацию как другим СМИ, так и аналитикам, финансистам и отдельным компаниям. В 2008 году основным владельцем агентства стала медиагруппа Thomson. Объединенная компания с тех пор называется Thomson Reuters.