На Facebook в суд подало связанное с «фабрикой троллей» издание ФАН

Издание «Федеральное агентство новостей» (ФАН), которое связывают с «фабрикой троллей» бизнесмена Евгения Пригожина, подало в суд на Facebook из-за блокировки аккаунта.

Об этом пишет Reuters. Истцы требуют восстановить аккаунт издания и выплатить компенсацию. Ее размер не уточняется. По мнению ФАН, в результате блокировки их страницы в соцсети изданию был нанесен «значительный ущерб», оно «лишилось статуса и престижа» среди подписчиков, общественности и журналистского сообщества. Также в иске указано, что блокировка нарушила свободу слова.

«ФАН не занималось кражей личных данных и не пыталось незаконно вмешаться в выборы в США. Напротив, оно публиковало под своей маркой подлинные новости», — говорится в иске.

Заявление подано в федеральный суд северного округа Калифорнии от имени агентства и его руководителя Евгения Зубарева.

Аккаунт ФАН в Facebook был заблокирован в апреле.



ФАН входит в холдинг, объединяющий более 30 изданий. Их редакции ранее располагались в петербургском районе Ольгино, по первому адресу «Агентства интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей».

