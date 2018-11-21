На Facebook в суд подало связанное с «фабрикой троллей» издание ФАН

Издание «Федеральное агентство новостей» (ФАН), которое связывают с «фабрикой троллей» бизнесмена Евгения Пригожина, подало в суд на Facebook из-за блокировки аккаунта.
Об этом пишет Reuters. Истцы требуют восстановить аккаунт издания и выплатить компенсацию. Ее размер не уточняется. По мнению ФАН, в результате блокировки их страницы в соцсети изданию был нанесен «значительный ущерб», оно «лишилось статуса и престижа» среди подписчиков, общественности и журналистского сообщества. Также в иске указано, что блокировка нарушила свободу слова.
Заявление подано в федеральный суд северного округа Калифорнии от имени агентства и его руководителя Евгения Зубарева.
Аккаунт ФАН в Facebook был заблокирован в апреле.
ФАН входит в холдинг, объединяющий более 30 изданий. Их редакции ранее располагались в петербургском районе Ольгино, по первому адресу «Агентства интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей».