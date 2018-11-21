Большинство россиян вынуждены экономить

Большинство граждан России вынуждены экономить, а 22% населения живут в бедности и могут позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование экспертов РАНХиГС.



В зоне бедности находятся 22% участников проведенного опроса, то есть их доходы не позволяют приобретать товары сверх минимально необходимого набора базовых продуктов питания. ​«Значительная часть ​людей в зоне бедности вынуждены выбирать — купить минимальный набор самых простых продуктов (например, картофель, морковь, хлеб) или купить самые дешевые, но необходимые лекарства», — сказал старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС и один из авторов мониторинга Дмитрий Логинов.



В зоне потребительского риска оказались 35,6% респондентов, их текущие доходы позволяют иметь нормальное питание и покупать повседневную одежду, но приобретение предметов длительного пользования (к таким товарам относятся, к примеру, мебель, компьютер, холодильник, смартфон) вызывает крайние сложности, а ​перспективы повышения материального статуса при этом отсутствуют.

В зоне потребительского комфорта находятся только 28,3% россиян — столько респондентов сообщили, что могут позволить себе приобрести товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в ближайшем будущем.