Замначальника Военной академии Генштаба обвинили в хищении 6 млн рублей

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал бывший начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, ныне заместитель начальника Военной академии Генштаба генерал-лейтенант Сергей Чварков.
Как пишет «КоммерсантЪ», уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено военным следственным отделом СКР по Москве в апреле. Чварков проходил по делу в качестве свидетеля, но на днях генералу предъявили обвинение. Суд определил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Как полагают следователи, по указанию Чваркова от Академии Генштаба в НПО были откомандированы для участия в реализации контракта несколько гражданских лиц, которым за три года РусБИТех выплатил порядка 6 млн руб. в виде заработной платы. Однако следствие считает, что на самом деле эти командированные были «мертвыми душами», а все их деньги доставались Сергею Чваркову.«Кроме весьма невнятных показаний нескольких свидетелей, никаких прямых доказательств причастности моего подзащитного к инкриминируемому деянию следствие не представило. Генерал Чварков действительно был ответственным от академии за взаимодействие по госконтрактам с коммерческими структурами, но к их финансовой составляющей никакого отношения не имел», — заявил адвокат обвиняемого Павел Лапшов.