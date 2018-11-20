Замначальника Военной академии Генштаба обвинили в хищении 6 млн рублей

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал бывший начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, ныне заместитель начальника Военной академии Генштаба генерал-лейтенант Сергей Чварков.

Как пишет «КоммерсантЪ», уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено военным следственным отделом СКР по Москве в апреле. Чварков проходил по делу в качестве свидетеля, но на днях генералу предъявили обвинение. Суд определил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В фабулу уголовного дела лег заключенный три года назад госконтракт на 400 млн руб между Военной академией Генштаба и АО «НПО РусБИТех», которое занимается производством и внедрением информационных и автоматизированных систем, разработкой и созданием средств защиты информации и телекоммуникационных средств.

Как полагают следователи, по указанию Чваркова от Академии Генштаба в НПО были откомандированы для участия в реализации контракта несколько гражданских лиц, которым за три года РусБИТех выплатил порядка 6 млн руб. в виде заработной платы. Однако следствие считает, что на самом деле эти командированные были «мертвыми душами», а все их деньги доставались Сергею Чваркову.

«Кроме весьма невнятных показаний нескольких свидетелей, никаких прямых доказательств причастности моего подзащитного к инкриминируемому деянию следствие не представило. Генерал Чварков действительно был ответственным от академии за взаимодействие по госконтрактам с коммерческими структурами, но к их финансовой составляющей никакого отношения не имел», — заявил адвокат обвиняемого Павел Лапшов.