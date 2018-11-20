В Москве арестовали участника нападения на Буденновск в 1995 году

В Москве задержали и арестовали члена банды Шамиля Басаева, который участвовал в захвате заложников при нападении на Буденновск летом 1995 года.

Как сообщили в ФСБ, Хазваха Черхигов, 1978 года рождения был задержан 19 ноября, передает «Интерфакс». Силовики отметили, что следствие получило свидетельские показания, изобличающие преступную деятельность Черхигова.

14 июня 1995 года в результате вооруженного нападения террористов на Буденновск погибли 129 человек, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих. Ранения получили 415 человек, более 1500 граждан оказались в заложниках. Были сожжены и расстреляны 90 автомобилей. За нападение на Буденновск с 1995 года по 2013 год был осужден и приговорен к различным срокам лишения свободы 31 человек. По данным следствия, 18 членов банды Басаева умерли или были уничтожены в ходе спецопераций.