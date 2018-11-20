В Госдуме хотят обязать неработающих россиян платить пенсионные взносы

Депутаты фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов и Юрий Волков подготовили поправки в законодательство, обязующие официально не работающих граждан трудоспособного возраста самостоятельно платить все страховые взносы.

Об этом сообщает «Российская газета». В документе предлагается неработающим гражданам платить взносы в пенсионный фонд, в фонды ОМС и в фонды социального страхования. Вострецов и Волков предлагают установить штрафы для тех, кто не будет делать отчисления. Согласно законопроекту, россияне, официально зарегистрированные на бирже труда, от страховых взносов будут освобождены.

15 ноября парламент принял закон о налогообложении самозанятых граждан. Они должны будут платить налог в размере от 4 до 6% дохода.