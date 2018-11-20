Счетная палата проверит деятельность Фонда кино за последние годы

Счетная палата России проверит деятельность Фонда кино за последние три года.

Об этом в интервью ТАСС сообщил аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Проверку проведут в следующем году по просьбе министра культуры Владимира Мединского. Аудиторы изучат, как Фонд кино финансировал производство фильмов.

«Разумеется, это коснется и ленты «Крымский мост», и других фильмов, в которые были инвестированы федеральные средства», — сказал агентству Мень.

Ранее СМИ сообщили, что фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» получил от Фонда кино не менее 100 млн руб. Финансирование выделили без конкурса. Картина провалилась в прокате и получила разгромные рецензии от критиков.