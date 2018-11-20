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Более 10 млрд рублей убытков нанесли нарушения во время строительства «Восточного»

20.11.2018

По фактам нарушений при строительстве космодрома «Восточный» возбуждено свыше 140 уголовных дел, ущерб составил более 10 млрд рублей. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передает «Интерфакс».

«Восточный» начали строить в 2012 году, и с тех пор были заведены десятки уголовных дел о хищении бюджетных денег и невыплате зарплат рабочим. В феврале суд приговорил экс-руководителя ФГУП «Дальспецстрой» Юрия Хризмана, его сына Михаила, бухгалтера организации Владимира Ашихмина и бывшего спикера хабаровской краевой думы Виктора Чудова к срокам от 5,5 до 12 лет лишения свободы по делу о хищениях. В мае сроки за растрату получили экс-руководитель «Спецстройсервиса» при Спецстрое России и еще двое предпринимателей.

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