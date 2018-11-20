Песков заявил о «юридическом отсутствии» в России частных военных компаний

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в России де-юре отсутствуют частные военные компании.Таким образом Песков переадресовал к Минобороны и правоохранительным органам вопрос, связанный с обращением ветеранских организаций в Международный уголовный суд по вопросу деятельности ЧВК, сообщает «Интерфакс » «Наверное, все-таки этот вопрос больше относится к компетенции Минобороны, потому что, согласитесь, де-юре у нас нет таких юридических лиц, как частная военная компания в соответствии с нашим законодательством», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что в Кремле на повестке дня не стоит тема об обращении в суд по поводу ЧВК.

Ранее сообщалось, что бойцы российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает. Причина иска в том, что за несколько последних лет ветеранские организации поступили тысячи жалоб россиян, прошедших службу в частных военных и охранных компаниях.

