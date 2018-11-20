Александр Плющев о помощи NT

Суд оставил в силе штраф The New Times в 22 миллиона. А вы, собственно, на что рассчитывали?

Поражают люди, которые до сих пор обсуждают, что зря люди давали деньги Альбац, и на что по их мнению на самом деле надо было собрать. Самое удивительное, что гигантскую сумму собрали быстрее, чем они сформулировали свои ценные мысли. Куда тратить деньги - это личное дело каждого человека. Нравится им поддерживать бессмысленное, по вашему мнению, предприятие - не ваше дело, им так нравится. Ну и далеко не всегда рациональность и практичность лежит в основе наших поступков. Честь, совесть, солидарность, благодарность, любовь - далеко не всегда рациональны, но люди почему-то считают нужным поступить нерационально.