МШУ: Российский бизнес вошел в число самых дешевых в мире

К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления (МШУ) «Сколково» и инвестиционной группы UCP, передает«КоммерсантЪ». Специалисты проанализировали показатели в 30 ведущих экономиках мира и разработали «Индекс стоимости бизнеса», рассчитываемый на базе 19 индикаторов.
РФ оказалась на 27 месте с индексом 29,26. Во главе рейтинга — США с показателем 80,6 из 100 возможных баллов. Замыкает тридцатку Аргентина с индексом 13. Авторы исследования отмечают, что повысить привлекательность инвестиционной среды в России могут совершенствование корпоративного законодательства, повышение доли прибыли, направляемой на дивиденды, а также улучшение стандартов финотчетности и настройка налоговой системы для стимулирования инвестиций.
Ранее Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума поставил Россию на 38 место своего рейтинга.