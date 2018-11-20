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МШУ: Российский бизнес вошел в число самых дешевых в мире

20.11.2018

Российский предприниматель при продаже своего бизнеса может рассчитывать на сумму в два-четыре раза ниже, чем конкурент из крупнейших стран Западной Европы, США и большинства стран БРИКС.

К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления (МШУ) «Сколково» и инвестиционной группы UCP, передает«КоммерсантЪ». Специалисты проанализировали показатели в 30 ведущих экономиках мира и разработали «Индекс стоимости бизнеса», рассчитываемый на базе 19 индикаторов.

РФ оказалась на 27 месте с индексом 29,26. Во главе рейтинга — США с показателем 80,6 из 100 возможных баллов. Замыкает тридцатку Аргентина с индексом 13.  Авторы исследования отмечают, что повысить привлекательность инвестиционной среды в России могут совершенствование корпоративного законодательства, повышение доли прибыли, направляемой на дивиденды, а также улучшение стандартов финотчетности и настройка налоговой системы для стимулирования инвестиций.

Ранее Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума поставил Россию на 38 место своего рейтинга.

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