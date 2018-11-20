Суд отклонил апелляцию The New Times

Тверской суд Москвы отклонил жалобу журнала The New Times и его главного редактора Евгении Альбац на многомиллионный штраф. Ранее сегодня суд отклонил апелляцию на штраф для главного редактора Евгении Альбац в размере 30 тыс. руб.
Мировой суд оштрафовал The New Times на 22 млн 250 тыс. руб. за непредоставление вовремя данных о зарубежном финансировании в Роскомнадзор. После этого The New Times благодаря краудфандингу собрал более 27 млн руб. на оплату штрафа.
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