Ищенко отказали в регистрации на выборах в Приморье

Избирком Приморского края отказал коммунисту Андрею Ищенко в регистрации кандидатом на выборах главы региона. В собранных им подписях муниципальных депутатов обнаружены 11 дублей — депутаты ранее отдали свои голоса за других кандидатов.

«Также две подписи, предоставленные кандидатом, даны лицами, которые не являются депутатами. Раньше они депутатами были, один — районной Думы, второй — Думы поселения, но сложили с себя полномочия», — рассказал зампредседателя КИК Роман Охотников, передает портал «Новости Владивостока».

Таким образом, действительными признаны 134 из 147 подписей муниципальных депутатов.

Официально решение о регистрации или отказе в регистрации будет принято 24 ноября.



Сам Ищенко новость об отказе в регистрации воспринял спокойно, отметив, что у него даже пока нет решения на руках. «Я этого ожидал, — сказал он, — ведь система пускает только своих. Чтобы выборы были легитимными, против политического тяжеловеса Олега Кожемяко надо выпускать достойных партнеров. Пока что на ринг против чемпиона мира по боксу выходят первоклашки».

Проверку также не прошли Виктор Старицин (представитель КПСС), Олег Митволь («Зеленые») и самовыдвиженец Александр Коваленко.

18 ноября, крайизбирком закончил принимать документы для регистрации кандидатами в губернаторы Приморья. Первой была зарегистрирована Роза Чемерис, выдвинутая региональным отделением партии «За женщин России». Накануне крайизбирком зарегистрировал бывшего директора краевого наркоконтроля и бывшего же вице-губернатора Приморья по внутренней политике Игоря Степаненко от «Патриотов России», сегодня официально участником выборов стал врио губернатора Олег Кожемяко.

Всего о желании участвовать в выборах краевой избирком известили 22 человека, среди них было 12 самовыдвиженцев, остальные — представители партий. Однако документы на регистрацию сдали только 11 из них.