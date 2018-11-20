Олег Навальный отсудил у колонии компенсацию морального ущерба

По решению Урицкого районного суда Орловской области ФСИН должна возместить Олегу Навальному компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

«Путем многоходовой комбинации я, а вернее мой межгалактический защитник Кирилл Полозов, призвал ИК-5 к ответу и получил с них, как с понимающих, ₽50К. Если кратко, то глупый ФСИНЛАГ наказан за то, что сам не может выполнить свои глупые требования», — прокомментировал Навальный решение суда в Facebook.

Полозов уточнил «Медиазоне», что иск был связан с нарушением условий содержания Навального в отряде строгих условий отбывания наказания.

«Мы доказали, что он больше года, год и два месяца, неправильно содержался — в более строгих [условиях], чем по закону», — объяснил адвокат.

В иске Навальный требовал 700 тыс. руб. компенсации.