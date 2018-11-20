Суд оставил в силе штраф Евгении Альбац

Тверской суд Москвы отклонил апелляцию на штраф для главного редактора The New Times Евгении Альбац в размере 30 тыс. руб.

Об этом Альбац сообщила в своем Twitter. Штраф был назначен за «непредоставление сведений об иностранном финансировании» в Роскомнадзор. Суд счел постановление о штрафе законным и обоснованным. Сегодня также состоится заседание по жалобе на штраф для журнала в размере более 22 млн руб.

The New Times

The New Times

26 октября суд оштрафовална 22 млн 250 тыс. руб. под предлогом того, что СМИ не предоставило данные о зарубежном финансировании в Роскомнадзор. После этогоблагодаря краудфандингу собрал более 27 млн руб . на оплату штрафа.

В мае 2018 прокуратура затребовала у The New Times документы об источниках, размере и порядке финансирования за последние полтора года. В частности следователей интересовали 5,4 млн руб., которые ООО «Новые времена» получило от «Фонда поддержки свободной прессы».