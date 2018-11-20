В Саудовской Аравии могут сменить наследника престола

Десятки членов королевской семьи Саудовской Аравии выступили за то, чтобы не допустить наследного принца Мухаммеда бин Сальмана до престола.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, они хотят поддержать кандидатуру брата короля Сальмана — принца Ахмеда. Такие настроения появились на фоне убийства журналиста Джамаля Хашогги. При этом, агентство отмечает, что они не будут действовать, пока король Салман, 82-летний отец коронованного принца, жив. Они признают, что король вряд ли выступит против своего любимого сына.

Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. По делу арестован 21 подозреваемый. Власти отрицают причастность наследного принца к преступлению.