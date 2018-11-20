Бойцы российских ЧВК обратились в международный суд

Бойцы российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на председателя комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева. Обращение к прокурору Международного уголовного суда поддержали 357 делегатов из 52 регионов России, представляющих 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций.

За последние три года в российские ветеранские организации поступили тысячи жалоб россиян, прошедших службу в частных военных и охранных компаниях. Ветераны и родственники погибших наемников сообщают об их участии в конфликтах в Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки. При этом россияне воюют за рубежом в статусе «добровольцев» и без официального признания со стороны российского государства. По словам Евгения Шабаева, в июле 2018 года бойцы ЧВК обращались в Администрацию президента с предложением легализовать ЧВК, но получили ответ из Минобороны, в котором организацию и деятельность частных военных компаний в России назвали антиконституционными.