Провоз без декларации дорогих часов и украшений приравняют к контрабанде

Правительство расширило список стратегически важных товаров, незаконное перемещение которых через границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование.
Как пишут «Ведомости», в список добавлены «часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, корпуса для часов, а также ремешки, ленты и браслеты, изготовленные из драгметалла или плакированные драгметаллом, а также изделия из драгоценных камней и природного жемчуга». Провоз таких товаров стоимостью свыше 1 млн руб. через границу без декларирования с 24 ноября признается контрабандой и наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.