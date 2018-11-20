Провоз без декларации дорогих часов и украшений приравняют к контрабанде

Правительство расширило список стратегически важных товаров, незаконное перемещение которых через границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование.

Как пишут «Ведомости», в список добавлены «часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, корпуса для часов, а также ремешки, ленты и браслеты, изготовленные из драгметалла или плакированные драгметаллом, а также изделия из драгоценных камней и природного жемчуга». Провоз таких товаров стоимостью свыше 1 млн руб. через границу без декларирования с 24 ноября признается контрабандой и наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

По словам федерального чиновника, люди, совершающие покупки для личных целей, не пострадают, сложнее будет курьерам, ввозящим драгоценности и часы для дальнейшей продажи в стране. По данным ФТС физлица за первое полугодие 2018 года ввезли в Россию драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них на $7,03 млн.