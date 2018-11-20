Группа сенаторов США призывает голосовать против кандидатуры Прокопчука на пост главы Интерпола

Несколько сенаторов США опубликовали совместное заявление, в котором призывает администрацию президента США Дональда Трампа и членов Генассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на предстоящих выборах президента организации.
«Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Александра Прокопчука сродни идее поставить лису во главе курятника», — цитирует заявление «Интерфакс».
Прокопчук занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 14 июня 2011 года. С 10 ноября 2016 года он является вице-президентом Интерпола. Голосование за президента Интерпола состоится в среду.