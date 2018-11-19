Матвиенко возглавила новый президентский совет по защите детей

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Совет будет выполнять функции совещательного и консультативного органа. Новую структуру возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Помимо нее в совет вошли: олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, артист балета Николай Цискаридзе, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, зампред Госдумы Ирина Яровая, советник президента Александра Левицкая, председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Заседания совета должны будут проходить не менее двух раз в год. Структура создана для «подготовки предложений президенту» и для совершенствования и осуществления общественного контроля «за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства».
Владимир Путин весной официально объявил 2018–2028-й годы Десятилетием детства в России. За этот период правительство должно будет реализовать мероприятия для совершенствования политики в этой сфере.