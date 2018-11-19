КГИ: Пенсионная реформа будет продолжать влиять на результаты выборов

К такому выводу пришли эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ). Согласно их анализу, сейчас в России ситуация в целом спокойная, в том числе за счет «предвыборной финансовой накачки». Однако эксперты заметили, что в первом полугодии 2018 года на фоне общего снижения протестной активности увеличивалось число акций по социальной тематике. Такие меры, как повышение зарплат в бюджетном секторе увеличивают социальную напряженность: пенсии теперь составляют лишь 31% от уровня зарплат, это минимальный показатель с 2010 года.
Пенсионная реформа стоит особняком, когда речь идет о факторах, влияющих на социальное недовольство, пишут эксперты. Несмотря на то, что пик выступлений против реформы прошел к сентябрьским выборам, именно она стала главной темой, повлиявшей на голосование. Кандидаты от «Единой России» не смогли победить на губернаторских выборах в первом туре в четырех регионах. На выборах в законодательные собрания правящая партия в пяти регионах уступила первое место или получила результат меньше 30%, напоминают специалисты из КГИ.
Пенсионная реформа была анонсирована в апреле председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. В июне ее проект был внесен в Госдуму.