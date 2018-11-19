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Путин запустил первую нитку «Турецкого потока»

19.11.2018

Президент России Владимир Путин запустил первую нитку газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ пойдет в Турцию, а затем может поступить в южную Европу. Как передает РБК, Путин отметил, что Турция превращается в серьезный европейский хаб, что отразится на ее геополитическом положении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в 2019 году газопровод будет готов к эксплуатации. Помимо морской части должна быть достроена наземная часть по территории Турции.

«Турецкий поток», который проходит по дну Черного моря от Анапы до Турции, будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м. газа в год каждая. «Газпром» также планировал построить газовый хаб на границе Турции с Грецией. В июне 2018 года компания оценивала стоимость газопровода в $7 млрд.

Первая нитка «Турецкого потока» будет предназначена для снабжения газом рынка Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Для нее «Газпром» рассматривает два варианта маршрута — через Болгарию в Сербию и Венгрию или через Грецию в Южную Италию. «Турецкий поток» пришел на смену «Южному потоку» мощностью 63 млрд куб. м в год, от которого «Газпрому» пришлось отказаться в декабре 2014 года из-за выхода Болгарии из проекта. 

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