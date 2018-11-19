Путин запустил первую нитку «Турецкого потока»

«Турецкий поток», который проходит по дну Черного моря от Анапы до Турции, будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м. газа в год каждая. «Газпром» также планировал построить газовый хаб на границе Турции с Грецией. В июне 2018 года компания оценивала стоимость газопровода в $7 млрд.
Первая нитка «Турецкого потока» будет предназначена для снабжения газом рынка Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Для нее «Газпром» рассматривает два варианта маршрута — через Болгарию в Сербию и Венгрию или через Грецию в Южную Италию. «Турецкий поток» пришел на смену «Южному потоку» мощностью 63 млрд куб. м в год, от которого «Газпрому» пришлось отказаться в декабре 2014 года из-за выхода Болгарии из проекта.