Close

«Роснефть» возобновила торги на топливной бирже

19.11.2018

«Роснефть» частично возобновила торги на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух участников торгов. По их словам, компания проводит адресные сделки в пользу конкретных покупателей — свободно купить товар участники рынка не могут.

«Мы сейчас на бирже заключаем адресные сделки — в адрес крупных потребителей и конечной розницы», — заявил газете представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. По его словам, «беспокоиться не о чем», так как, с точки зрения объемов, на рынок поступает достаточное количество топлива и дефицита нет.

«Роснефть» — крупнейшая нефтяная компания РФ и ключевой продавец нефтепродуктов на бирже, на долю которого приходится почти 40%. Ранее руководство компании выступало с критикой позиции независимых АЗС, которые якобы влияют на рост цены на нефтепродукты. 15 ноября НК прекратила выставлять на торги СПбМТСБ бензин и дизельное топливо.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.