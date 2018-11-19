«Роснефть» возобновила торги на топливной бирже

«Роснефть» частично возобновила торги на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух участников торгов. По их словам, компания проводит адресные сделки в пользу конкретных покупателей — свободно купить товар участники рынка не могут.

«Мы сейчас на бирже заключаем адресные сделки — в адрес крупных потребителей и конечной розницы», — заявил газете представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. По его словам, «беспокоиться не о чем», так как, с точки зрения объемов, на рынок поступает достаточное количество топлива и дефицита нет.