Close

Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi задержан в Японии

19.11.2018

В Японии задержали главу альянса компаний Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. 

Об этом сообщает газета Yomiuri. Гона подозревают в нарушении закона о финансовых инструментах и биржах. Сообщается, что Nissan вела внутреннее расследование против главы альянса и передала его результаты правоохранительным органам. Фигурантам расследования также стал один из топ-менеджеров Грэг Келли. Он и Гон использовали активы компании в личных целях. В Nissan сообщили, что готовы исключить Гона из состава совета директоров. Известно, что глава альянса не предоставил необходимую отчетность о своей зарплате.

Карлос Гон занимает руководящие должности в Renault-Nissan-Mitsubishi с 1999 года. До этого он работал во французском отделении Renault.







×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.