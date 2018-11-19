Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi задержан в Японии

В Японии задержали главу альянса компаний Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.

Об этом сообщает газета Yomiuri. Гона подозревают в нарушении закона о финансовых инструментах и биржах. Сообщается, что Nissan вела внутреннее расследование против главы альянса и передала его результаты правоохранительным органам. Фигурантам расследования также стал один из топ-менеджеров Грэг Келли. Он и Гон использовали активы компании в личных целях. В Nissan сообщили, что готовы исключить Гона из состава совета директоров. Известно, что глава альянса не предоставил необходимую отчетность о своей зарплате.

Карлос Гон занимает руководящие должности в Renault-Nissan-Mitsubishi с 1999 года. До этого он работал во французском отделении Renault.