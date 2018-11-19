Кубанский полицейский получил предостережение от ФСБ за планируемую госизмену

В Краснодарском крае полицейский планировал передать США секретные данные, однако отказался от этой идеи. Ему вынесли предостережение.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ. Сотрудник патрульно-постовой службы Михаил Семков был недоволен своей жизнью в России и мечтал переехать в США.

«Житель региона планировал выйти на контакт с иностранной разведкой, чтобы передать персональные данные сотрудников полиции, военнослужащих, а также другую интересующую спецслужбы информацию о формах и методах работы российской правоохранительной системы, которая составляет государственную тайну», — сообщили агентству в ФСБ.

Заводить уголовное дело на Семкова не стали. Как сообщили в ФСБ, полицейский передумал и написал заявление о том, что иностранные спецслужбы хотели его завербовать. Семкову вынесли предостережение о недопустимости совершения преступления по статье о государственной измене.