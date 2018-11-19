Браудер назвал ответом на «дело Скрипалей» обвинения в свой адрес

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер расценивает выдвинутые против него в России обвинения в создании преступного сообщества, как ответ Москвы на «дело Скрипалей».

«В ответ на отравление Скрипаля меня обвиняют в четырех убийствах, включая отравление Сергея Магнитского», — написал Браудер в Twitter.

Он отметил, что обвинения Генпрокуратуры прозвучали накануне обсуждения расширения «закона Магнитского» на Евросоюз.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что следствие проверяет версию о причастности Браудера к смерти Магнитского и еще трех фигурантов «дела Hermitage». Также против Браудера возбудили новое уголовное дело о создании преступного сообщества.

Юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, умер в московском СИЗО 16 ноября 2009 года. Его арест связывали с раскрытием им коррупционных схем, к которым причастны чиновники и сотрудники МВД.