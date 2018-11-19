«Первый канал» попросит 46 млрд рублей субсидий из бюджета

Об этом пишет «КоммерсантЪ». Аудиторско-консалтинговая компания PwC в докладе, подготовленном по заказу «Первого канала», сделала вывод, что субсидии из федерального бюджета в 2018–2021 годах должны составлять 6,5 млрд руб., а в 2022–2025 годах — 5 млрд руб. в год. Деньги потребуются для стабилизации финансового положения канала, в последние годы терпящего убытки и проигрывающего конкуренцию с входящей во ВГТРК «Россией 1», говорится в докладе. Один из собеседников газеты указывает, что текущая система выделения субсидий не учитывает «общественно-политическую миссию «Первого канала», выполнение которой является одной из причин убыточности наряду с текущей экономической ситуацией в стране, падением телесмотрения и ужесточением конкуренции со стороны тематических каналов.
В PwC отказались от комментариев, на «Первом» не ответили на запрос «Ъ». Однако источник газеты, близкий к правительству РФ, подтвердил, что телеканал до доклада PwC уже обращался с предложением о выделении аналогичных сумм субсидий.
«Первый канал» в 2016 году получил субсидий из бюджета на 5,2 млрд руб., а в 2017 году — на 7,32 млрд руб. «Первый» традиционно был лидером по аудитории в России, но, согласно данным Mediascope, третий год уступает первенство главному каналу ВГТРК «Россия 1».