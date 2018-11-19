Блумберг сделал крупнейшее пожертвование в истории учебных заведений

Предприниматель Майкл Блумберг пожертвовал $1,8 млрд своей альма-матер — университету Джонса Хопкинса.

Блумберг объяснил в колонке для The New York Times, что он надеется, что его пожертвование поможет университету принимать одаренных абитуриентов без оглядки на их финансовые возможности. Бизнесмен написал, что приемные комиссии в большинстве вузов США обращают внимание на то, сможет ли абитуриент платить за учебу.

«Претендентам с высокой успеваемостью из семей с низким или средним доходом часто отказывают, чтобы сохранить места для учащихся из семей с высокими доходами», — говорится в статье Блумберга.

The Wall Street Journal назвал это пожертвование крупнейшим в истории учебных заведений.

Университет Джонса Хопкинса основан в 1876 году. Это первый исследовательский университет в США. С ним так или иначе связана деятельность 37 лауреатов Нобелевской премии. Блумберг ​учился в университете в 1960-х годах, оплачивая учебу с помощью студенческого займа.