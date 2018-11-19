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Орешкин возглавил Центр стратегических разработок

19.11.2018

Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин избран главой совета Центра стратегических разработок. Об этом сообщает «Интерфакс». Орешкин сменил на посту председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.

Начиная с 2016 года ЦСР под руководством Кудрина по поручению президента готовил свой вариант стратегии развития РФ на период 2018-2024 гг. Минэкономразвития в середине октября вошло в состав учредителей ЦСР. До этого в число учредителей входил ряд научных институтов, включая Высшую школу экономики.

По сути, это возвращение к схеме работы «старого» ЦСР, который создавался Германом Грефом и членами его команды для разработки первой экономической программы Владимира Путина в 1999-2000 годах, отмечает «Интерфакс». Греф, который в 2000 году стал главой Минэкономразвития, оставался в то время и председателем совета ЦСР.

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