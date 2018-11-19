НГ: охранники Путина получили земли на Рублевке

«Новая газета» опубликовала расследование о том, как бывшие охранники президента России Владимира Путина получили земельные участки на Рублевке.

«Совместное расследование «Новой газеты» и OCCRP показало, что к тому времени, когда бывшие телохранители президента стали получать власть в стране, они уже были обеспеченными людьми. Пока они работали охранниками первого лица государства, им и их родственникам в результате не самых прозрачных схем достались гектары земли в самом дорогом месте России — в Московской области, на Рублевке, возле резиденции президента Ново-Огарево», — говорится в статье.

Эта земля раньше принадлежала совхозу НКВД, который после развала Советского Союза приватизировали работники. А в 1990-е известные бизнесмены вместе с «авторитетами» с помощью подделки документов, запугиваний и избиений отобрали их земли. Затем часть участков досталась сотрудникам службы безопасности президента и Федеральной службы охраны, пишет НГ. Свои дома там построили и члены семьи главы Росгвардии Виктора Золотова.