Правительство хочет компенсировать до 50% ставки по кредитам для ИТ-компаний

Министерство цифрового развития предложило установить субсидии для льготных кредитов российским компаниям, работающим в сфере информационных технологий, на уровне 50% от рыночной банковской ставки.Об этом сообщил замглавы ведомства Евгений Кисляков, передает РБК. В проекте федерального бюджета на 2019–2021 годы на субсидирование ставок по таким кредитам в 2019 году предусмотрено выделение 1,71 млрд руб., в 2020 году — 3,66 млрд руб., в 2021 году — 7,124 млрд руб. Это позволит ИТ-компаниям взять кредитов за три года на 146 млрд руб., сказал Кисляков. Предполагается, что субсидии Минкомсвязь будет предоставлять напрямую кредитным организациям и Внешэкономбанку, которые, в свою очередь, будут кредитовать участников ИТ-рынка на льготных условиях.
ИТ-компаниям сложно получить кредит из-за недостаточности залогового обеспечения, отмечают эксперты. Для решения этой проблемы банки предлагают обеспечить возможность приема в залог интеллектуальных прав, если речь идет о выдаче кредита непосредственно ИТ-компании, создающей какое-либо платформенное решение для своих клиентов. Второй вариант — выдавать льготный кредит не разработчику, а его клиенту — промышленной компании, которая, в свою очередь, заплатит ИТ-производителю за разработанные для нее решения. ИТ-отрасль предложила выделить три возможных механизма льготного кредитования: через кредитование контрактов на выполнение ИТ-проектов, оборотное финансирование и проектное финансирование на основании экспертизы Минкомсвязи и отбора министерством проектов для длинных денег.