В России снижена квота на временное проживание иностранцев

В 2019 году квота на выдачу иностранным гражданам и лиц без гражданства разрешений на временное проживание в России снизится на 6 880 до 83 480.

«Уменьшение квоты по сравнению с 2018 годом обусловлено продолжением реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, участникам которой не требуется получение квоты. Так, за восемь месяцев 2018 года приняты решения о выдаче участникам этой госпрограммы совместно с членами их семей 42 343 разрешений на временное проживание вне квоты», — говорится в сообщении правительства.