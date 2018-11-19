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В России снижена квота на временное проживание иностранцев

19.11.2018

В 2019 году квота на выдачу иностранным гражданам и лиц без гражданства разрешений на временное проживание в России снизится на 6 880 до 83 480. 

«Уменьшение квоты по сравнению с 2018 годом обусловлено продолжением реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, участникам которой не требуется получение квоты. Так, за восемь месяцев 2018 года приняты решения о выдаче участникам этой госпрограммы совместно с членами их семей 42 343 разрешений на временное проживание вне квоты», — говорится в сообщении правительства. 

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