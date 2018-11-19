Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны.

В своем обращении он подчеркнул, что сейчас не время для досрочных выборов в стране, передает «КоммерсантЪ». Премьер выразил надежду на то, что «все коалиционные партнеры проявят ответственность и не будут добиваться отставки правительства».

Предыдущий глава минобороны Авигдор Либерман ушел в отставку на фоне последних обстрелов израильской территории из сектора Газа. «Прекращение огня вместе с процессом установления взаимопонимания с ХАМАС — это капитуляция перед террором. Другого определения для этого нет», — сказал Либерман. После спецоперации Израиля, в ходе которой погибли семь боевиков ХАМАС, 12 ноября возобновились обстрелы с территории сектора Газа.